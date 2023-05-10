В России президента Грузии назвали «странноватым политиком»
Глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили «странноватым политиком».
«И все-таки Зурабишвили странноватый политик. Она пытается провоцировать злобную реакцию на жест доброй воли – российское решение о возобновлении авиаперевозок. Абсурд!» – написал Карасин в своем телеграм-канале.
Ранее Зурабишвили раскритиковала решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановление авиасообщения с Грузией.