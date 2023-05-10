В Иране требуют запретить использование тюркских слов

Гендиректор по культуре и исламскому руководству иранской провинции Альборз Саид Джабри Ансари призвал рекламные центры в течение месяца принять немедленные меры по регулированию использования персидского языка в учреждениях, таких как магазины, лавки, переходы и рекламные щиты, сообщает агентство IRNA.

Цель состоит в том, чтобы убрать иностранные названия, в том числе тюркские, и способствовать сохранению персидского языка на провинциальном уровне.

Торговой палате было настоятельно рекомендовано проявлять осторожность при выдаче разрешений на присвоение наименований профсоюзным подразделениям и сообщать о нарушителях в соответствующие органы. Эта акция направлена на предотвращение дальнейшего продолжения деятельности, противоречащей законам страны.

Гендиректор исламской культуры и наставничества в провинции Альборз заявил, что профсоюзам, рекламным щитам и вывескам городского уровня в провинции Альборз теперь будет разрешено использовать только названия, перечисленные в системе «Защиты персидского языка». Любые другие имена будут считаться «несанкционированными».

Директор обосновал решение убрать неперсидские имена и ввести запрет как средство поддержки развития и популяризации персидского языка.

Одновременно генеральный директор «Аль-Ахваз» (Хузестан) занял аналогичную позицию, рассматривая неперсидские названия как «иностранные» и «неиранские». Он также призвал к действиям по защите персидского языка в названиях профсоюзных учреждений, таких как магазины, пассажи, складские помещения и рекламные щиты на провинциальном уровне.

Этот шаг, который некоторые характеризуют как фашистский, последовал за недавним заявлением министра образования Ирана, который заявил, что использование неперсидских названий и терминов на товарах отечественного производства и в названиях магазинов будет запрещено в целях защиты персидского языка.