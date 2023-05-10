Спецпосланник Бразилии приехал к Зеленскому с миром

Спецпосланник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают украинские СМИ.

Советник Селсу Аморим, бывший министр иностранных дел, после встречи заявил бразильской газете O Globo, что Зеленский понимает, что президент Луис Инасиу Лула да Силва работает над достижением мира.

Газета Folha de S.Paulo привела слова Аморима о том, что его диалог с украинскими официальными лицами был позитивным и способствовал установлению доверия, а также помог пояснить цели Бразилии по достижению мира.