Синоптики предупреждают о порывистом ветре

12 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 16-20 ° тепла. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки. Есть вероятность гроз и града, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°, местами до 15° тепла.