Посол Египта пришел в Минздрав Азербайджана Фото
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев, приветствуя гостей, подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Египтом. По его словам, имеется широкий потенциал для развития отношений между двумя странами в области здравоохранения.
«Сотрудничество с Египтом в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется в рамках взаимодействия структур здравоохранения на международном уровне – Всемирной организации здравоохранения, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Помимо этого, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов».
В свою очередь, Хишам Мохамед Наги подчеркнул, что Египет придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном: «Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году, и за этот период сотрудничество между Египтом и Азербайджаном развивается по нарастающей».
Отметив, что в Египте развитию фарминдустрии уделяется особое внимание, посол выразил заинтересованность его страны в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере.