В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев, приветствуя гостей, подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Египтом. По его словам, имеется широкий потенциал для развития отношений между двумя странами в области здравоохранения.

«Сотрудничество с Египтом в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется в рамках взаимодействия структур здравоохранения на международном уровне – Всемирной организации здравоохранения, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Помимо этого, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов».