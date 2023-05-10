Песков: Контакты Путина с Алиевым и Пашиняном не планируются

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели отдельную беседу в Москве в ходе визита премьера Армении на День Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, контакты Путина с Алиевым и Пашиняном на фоне нового обострения между Арменией и Азербайджаном в настоящий момент не планируются.

Песков также сообщил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Нет. В настоящий момент нет. Но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро», - сказал Песков.