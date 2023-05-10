Почему вспыхнули бои на границе Азербайджана с Арменией? наши подробности
Как уже сообщалось, начиная с вечера 10 мая подразделения ВС Армении прибегли к серьезной провокации в направлении перевала Зод, где азербайджанские позиции были обстреляны из различных видов оружия. Азербайджанская армия ответила на провокацию, после чего перестрелка переросла в обмен артиллерийскими ударами. При предотвращении провокации армянской стороны погиб военнослужащий азербайджанской армии, другой получил тяжелые ранения.
Эскалация на границе произошла вскоре после четырехдневных переговоров в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и накануне встречи лидеров двух стран, которая должна состояться 14 мая в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.
Судя по всему, накануне этих переговоров Армения, которая чуть ли не ежедневно и на каждом углу заявляет о своей искренней приверженности миру в регионе, в очередной раз намеренно нагнетает обстановку, подвергая обстрелам позиции азербайджанской армии и срывая таким образом мирный процесс.
В основе этой порочной тактики лежит бесконечное затягивание Ереваном переговорного процесса, продиктованное нежеланием Еревана признавать территориальную целостность Азербайджана, отказаться от любых территориальных притязаний и в конечном итоге признать бывший Нагорно-Карабахский регион частью Азербайджанской Республики.
Здесь важно отметить, что для достижения мира в регионе на приведенных выше условиях западные посредники оказывают давление на Ереван, который, в свою очередь, выискивает в тексте мирного соглашения бесконечные отсылки к так называемому «карабахскому вопросу». В результате, несмотря на заявления Госдепартамента США о том, что стороны «добились прогресса по некоторым пунктам», основные положения текста мирного соглашения по-прежнему остаются нерешенными.
В такой ситуации Армения прибегает к очередной эскалации на границе, чтобы накануне саммита в Брюсселе в очередной раз сорвать переговорный процесс.
Согласно сообщениям, полученным от военных источников, армянская армия заблаговременно разместила снайперов на своих позициях в направлении перевала Зод, что свидетельствует о том, что нынешняя провокация, как, впрочем, и все предыдущие, была спланирована.
По мнению аналитиков, Никол Пашинян понимает, что на предстоящих переговорах в Брюсселе, а затем в Кишиневе с участием ЕС на него будет оказано давление с целью заставить Армению пойти на уступки по пунктам, не согласованным в Вашингтоне. А потому расценивают нынешнюю эскалацию на границе как очередную попытку Еревана нейтрализовать давление США и Евросоюза, обвинив Азербайджан в эскалации напряженности.
При этом также не исключено, что вооруженное обострение, инициированное Арменией на перевале Зод, было согласовано и поддержано иностранными силами, заинтересованными в затягивании армяно-азербайджанского конфликта.