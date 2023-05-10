Отдел информации 14:16

Как уже сообщалось, начиная с вечера 10 мая подразделения ВС Армении прибегли к серьезной провокации в направлении перевала Зод, где азербайджанские позиции были обстреляны из различных видов оружия. Азербайджанская армия ответила на провокацию, после чего перестрелка переросла в обмен артиллерийскими ударами. При предотвращении провокации армянской стороны погиб военнослужащий азербайджанской армии, другой получил тяжелые ранения. Эскалация на границе произошла вскоре после четырехдневных переговоров в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и накануне встречи лидеров двух стран, которая должна состояться 14 мая в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Судя по всему, накануне этих переговоров Армения, которая чуть ли не ежедневно и на каждом углу заявляет о своей искренней приверженности миру в регионе, в очередной раз намеренно нагнетает обстановку, подвергая обстрелам позиции азербайджанской армии и срывая таким образом мирный процесс. В основе этой порочной тактики лежит бесконечное затягивание Ереваном переговорного процесса, продиктованное нежеланием Еревана признавать территориальную целостность Азербайджана, отказаться от любых территориальных притязаний и в конечном итоге признать бывший Нагорно-Карабахский регион частью Азербайджанской Республики. Здесь важно отметить, что для достижения мира в регионе на приведенных выше условиях западные посредники оказывают давление на Ереван, который, в свою очередь, выискивает в тексте мирного соглашения бесконечные отсылки к так называемому «карабахскому вопросу». В результате, несмотря на заявления Госдепартамента США о том, что стороны «добились прогресса по некоторым пунктам», основные положения текста мирного соглашения по-прежнему остаются нерешенными. В такой ситуации Армения прибегает к очередной эскалации на границе, чтобы накануне саммита в Брюсселе в очередной раз сорвать переговорный процесс.