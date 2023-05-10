Кремль о возобновлении дипотношений с Грузией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не забегать далеко» в вопросе возобновления дипломатических отношений с Грузией.



"Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на вопрос, является ли решение об отмене визового режима с Грузией предпосылкой к восстановлению дипломатических отношений между странами.

Представитель Кремля, комментируя решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией, отметил, что прежде всего это решение гуманитарного характера.

"Там разная была реакция вчера из Тбилиси - была негативная, была сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", - сказал Песков.