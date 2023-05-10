В Азербайджане может подорожать проезд в автобусах

Транспортные компании, выполняющие регулярные пассажироперевозки в Баку, выступили против урезания с 1 февраля предоставленной им субсидии на топливо (дизель).

Компании направили коллективное обращение к премьер-министру Али Асадову по данному вопросу и отметили, что урезание субсидии сразу после повышения стоимости проезда на 10 гяпик создало им серьезные трудности в работе:

«В нынешней ситуации урезание субсидии за дизельное топливо приводит к очередному ухудшению экономической ситуации в этом секторе. Это приводит к ухудшению нашего экономического положения, снижению качества обслуживания и к снижению репутации общественного транспорта в обществе.

В результате из-за нынешних тарифов на проезд в транспорте, которые ниже рыночных реалий, и сокращения субсидий компании понесут серьезные финансовые убытки, еще больше увеличат задолженность, что поставит под угрозу наши возможности».