Зеленский об атаке беспилотников на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что удары по Кремлю дронами в ночь на третье мая организовала Россия.

«Я думаю, что они это сами сделали. Ничего там не произошло. Что там произошло? Что там за такая удивительная штука, бомбоноситель какой-то. А что там тогда ничего не вышло? Никто не погиб, все живы, все здоровы.

Потому что они сами это сделали. Совершенно, я уверен. Я не могу вам сказать на 100%, может там кто-то в Москве из их групп, ФСБ или еще от кого-то. Я не могу сказать на 100%, но это точно не делала Украина. Если бы это Украина делала, они бы это почувствовали», - сказал Зеленский.