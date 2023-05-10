Пригожин объявил о начале контрнаступления ВСУ

Глава ЧВК «Вагнер» объявил, что украинское контрнаступление, которого ждут последний месяц, «идет полным ходом».

«Подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается», - заявил Пригожин. Об этом информирует BBC.

Пригожин пообещал, что если украинская армия проломит бахмутское направление, то пойдет на территорию России: «Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением, с ЧВК «Вагнер», закончить эту историю, и после этого на подъеме со всем боевым духом идти в Запорожье, Брянскую и Белгородскую область».

На чем Пригожин основывает такие выводы, неясно. Украинские власти не раз заявляли, что хотят вернуть свои территории, включая Крым, но не собираются захватывать чужие.

«ЧВК «Вагнер» продолжает выполнять боевые задачи в жутком снарядном голоде, потому что обещания Минобороны не исполнены», - добавил Пригожин.