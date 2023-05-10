Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий Партию отечества, заявил в четверг, за три дня до выборов, о снятии кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост. Его выступление транслировали турецкие телеканалы.

«Я хочу, чтобы каждый дом отдал голос за Партию отечества. Я же снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Будьте счастливы», - сказал Индже.

В качестве причины такого решения Индже назвал неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации.

Daily Sabah пишет, что Индже объявил о поддержке на выборах главы Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, который является основным соперником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Опросы показывали, что за Индже готовы проголосовать около 2% избирателей. Осталось три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.