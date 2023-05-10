Зеленский рассказал, почему Украина скрывает свои потери

Военно-политическое руководство Украины приняло решение не делиться информацией о потерях и планирует и дальше следовать ему. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

Президент Украины подчеркнул, что есть определенная информация, которой украинская власть «не делится».

«Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры», - сказал Зеленский, указав, что Украине «не все равно», сколько людей ранены, сколько погибли.

Также, по словам Зеленского, украинские власти знают число пленных Россией украинцев: «Мы понимаем, сколько тех людей, которых сейчас с нами нет. Есть соответствующее решение государства. Мы будем следовать этому решению».

Украинские власти не называют точного числа погибших и раненных в войне с Россией военных. Время от времени от иностранных разведок и СМИ звучат определенные предположения по этому поводу, однако ни одну из этих цифр в Украине официально не подтверждали.