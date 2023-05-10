Хулуси Акар обратился к руководству Армении

Армении стоит перестать действовать по указке посторонних. Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил на брифинге в рамках международных тактико-летных учений "Анатолийский орел-2023" в Конье.

Акар подчеркнул, что если Армения будет действовать в соответствии с новыми реалиями в регионе, это пойдет на пользу как региону, так и ей самой.

"Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира. Анкара и Баку хотят мира. В случае стабильности между Турцией, Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе будет обеспечена безопасность. Это принесет пользу всем. Вот что мы пытаемся донести", - сказал турецкий министр.