Украина усилила свои возможности по отражению российских ракет с поступлением западных систем противовоздушной обороны (ПВО) и сейчас их эффективность приближается к 90%, а вокруг Киева – до 100%, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным центра, в первые месяцы войны Украина перехватывала около 50% летящих российских ракет.

"С прибытием новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также ростом навыков украинских батарей Украина сообщила, что к декабрю перехватила около 80% российских крылатых ракет. На сегодняшний день эта цифра приближается к 90%... Системы обороны вокруг Киева сбили 100% ракет, выпущенных по городу с 28 апреля", - говорится в сообщении.