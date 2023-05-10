МВД обратилось к гражданам Азербайджана

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с мошенничеством на сайтах купли-продажи.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, участились случаи получения мошенниками информации о банковских картах граждан. В частности, мошенники получают данную информацию путем совершения звонков с поддельных иностранных номеров или при покупке товара, связавшись через приложение.

В МВД призвали граждан не доверять таким лицам и не предоставлять данные карты. Жертвы киберпреступников могут обратиться в правоохранительные органы.