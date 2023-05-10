После вступления Швеции и Украины у НАТО появится два внутренних моря - Балтийское и Черное. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает издание El Mundo.

Резников отметил, что не видит альтернативы для вступления в НАТО Украины, которая является "щитом Европы" на востоке перед "российской угрозой".

Он заверил, что Балтийское море станет "внутренним морем НАТО" после вступления Швеции, добавив, что нет "жизнеспособной альтернативы" тому факту, что Черное море, омывающее побережье Украины и других стран, "также превращается в море НАТО".

"Инфраструктура безопасности Североатлантического союза должна быть расширена на восток", - подчеркнул Резников.