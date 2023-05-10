Сахиба Гафарова встретилась с послом Буайон и осудила предвзятую позицию Франции фото
Различные аспекты азербайджано-французских отношений были обсуждены на встрече председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и посла Франции в Баку Анн Буайон. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Гафарова отметила, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. За этот период налажено плодотворное сотрудничество в сфере экономики, торговли, энергетики, транспорта, культуры и образования.
При этом Гафарова обратила внимание Буайон на заявления некоторых французских официальных лиц и политиков, которые открыто поддержали Армению во время и после 44-дневной войны. Авторы этих заявлений поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана и демонстрировали проармянскую политику, что вызвало обоснованное и серьезное недовольство азербайджанской общественности.
По словам Гафаровой, подобные провокационные заявления плохо сказываются на взаимоотношениях. Спикер также осудила предвзятые резолюции Сената и Национального собрания Франции, напомнив, что в ноябре 2022 года Милли Меджлис осудил эти антиазербайджанские резолюции.
Глава Милли Меджлиса назвала неприемлемыми сделанные во время недавнего визита в Армению министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны заявления относительно Лачинской дороги и высказанные в интервью Общественному радио Франции различные суждения.
«Подобные необъективные высказывания свидетельствуют о том, что Франция продолжает занимать однобокую, предвзятую позицию. А между тем всем должно быть очевидно, что Карабахский регион признается международным сообществом суверенной территорией Азербайджана и неотъемлемой его частью», - сказала Гафарова.
Буайон отметила важную роль законодательных органов в развитии отношений между двумя странами, особенно взаимодействия между парламентариями. При этом она подчеркнула, что власти не поддерживают упомянутые резолюции французского парламента.