В Баку продолжается Кубок мира по стрельбе.

В смешанном командном зачете в финал по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 м вышли две команды из Китая. Пара Ютин Хван и Лихао Шэн завоевала золотую медаль, пара Джилинг Ван и Аоран Ян удостоилась серебряной награды.

У Анеты Брабчевой и Франтишека Сметаны, представляющих сборную Чехии, бронзовая медаль. Они одержали верх над венгерской командой со счетом 17:11.

Представители сборной Турции сегодня завоевали свою первую на этих соревнованиях медаль. Так, пара Шимал Йылмаз и Исмаил Келеш стали обладателями бронзовой медали в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 м, победив итальянскую команду со счетом 17:9.

Победителями же в этом виде стали спортсмены из Индии Дивья Тадигол Субаражу и Сарабджот Сингх. Второе место у сербского дуэта Зораны Арунович и Дамира Микеча.