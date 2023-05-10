Евроигры-2023: азербайджанские футболисты против Испании, Португалии и Польши

Состоялась жеребьевка турнира по пляжному футболу на Европейских играх-2023, которые пройдут в июне-июле этого года в Польше.

Сборная Азербайджана попала в группу «А» вместе с хозяевами, победителями Евроигр-2019 Португалией и финалистом Игр Испанией. В другой группе сыграют Швейцария, Италия, Украина и Молдова.

По две лучшие команды выйдут в полуфинал. Победители сыграют в финале, а проигравшие – в матче за 3-е место.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 2 июля. Центром Игр считается город Краков. Однако ряд соревнований будет проведен в других городах. К примеру, турнир по пляжному футболу пройдет в Тарнуве. Первые матчи состоятся 27 июня, а финал – 1 июля.