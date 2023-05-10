МИД о вынесении приговора Сукиасяну и Акопяну в США
Благодаря усилиям МИД Азербайджана в штате Калифорния (США) были возбуждены уголовные дела в отношении Эрика Хакобяна и Хованеса Сукасяна с вынесением конечных судебных решений, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Напомним, что 21 июля 2020 года армяне, окружив здание Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, провели акцию, выкрикивая провокационные лозунги против Азербайджана, после чего перешли к насилию и агрессии в отношении представителей азербайджанской диаспоры.
«Сразу после инцидента МИД связался с пострадавшими азербайджанцами с целью начала формального процесса по привлечению к ответственности представителей местной армянской общины, совершивших нападение.
С первых дней стало очевидно, что по политическим мотивам местные органы власти не заинтересованы в возбуждении уголовных дел против членов местной армянской диаспоры. Немаловажную роль в процессе играли представители армянской общины, оказывавшие на органы следствия давление посредством местных политических кругов.
Тем не менее, благодаря усилиям МИД Азербайджана были, наконец, возбуждены уголовные дела в отношении двух этнических армян с вынесением конечных судебных решений», - говорится в заявлении.
Так, представитель армянской диаспоры Эрик Хакобян был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно, ему запретили приобретать, хранить или носить огнестрельное оружие, а также обязали возместить все расходы жертве нападения.
Второй подсудимый, Хованес Сукасян, был также приговорен к 12 месяцам условного лишения свободы, а также к 90 часам общественных работ, 20 часам тренинга «по управлению гневом». Его обязали возместить жертве нападения все медицинские и прочие расходы, а также выплатить штраф в размере 1000 долларов США.
«Как видно, несмотря на многочисленные попытки местной армянской общины ЛА «замять» вопрос (ввиду огромного влияния на политические, законодательные и судебные власти), последовательная и принципиальная позиция азербайджанской стороны привела к привлечению двух основных участников нападения к уголовной ответственности на основании законов США», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.
Following the sentencing of Eric Hakobyan in June 2021, we welcome the recent sentencing of Hovhannes Sukiasyan by the Superior Court of California for the hate motivated crime of assault on Azerbaijanis during their peaceful protest in front of @azconsulatela in July 2020.— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) May 11, 2023