МИД о вынесении приговора Сукиасяну и Акопяну в США

Благодаря усилиям МИД Азербайджана в штате Калифорния (США) были возбуждены уголовные дела в отношении Эрика Хакобяна и Хованеса Сукасяна с вынесением конечных судебных решений, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 21 июля 2020 года армяне, окружив здание Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, провели акцию, выкрикивая провокационные лозунги против Азербайджана, после чего перешли к насилию и агрессии в отношении представителей азербайджанской диаспоры.

«Сразу после инцидента МИД связался с пострадавшими азербайджанцами с целью начала формального процесса по привлечению к ответственности представителей местной армянской общины, совершивших нападение.

С первых дней стало очевидно, что по политическим мотивам местные органы власти не заинтересованы в возбуждении уголовных дел против членов местной армянской диаспоры. Немаловажную роль в процессе играли представители армянской общины, оказывавшие на органы следствия давление посредством местных политических кругов.

Тем не менее, благодаря усилиям МИД Азербайджана были, наконец, возбуждены уголовные дела в отношении двух этнических армян с вынесением конечных судебных решений», - говорится в заявлении.

Так, представитель армянской диаспоры Эрик Хакобян был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно, ему запретили приобретать, хранить или носить огнестрельное оружие, а также обязали возместить все расходы жертве нападения.

Второй подсудимый, Хованес Сукасян, был также приговорен к 12 месяцам условного лишения свободы, а также к 90 часам общественных работ, 20 часам тренинга «по управлению гневом». Его обязали возместить жертве нападения все медицинские и прочие расходы, а также выплатить штраф в размере 1000 долларов США.

«Как видно, несмотря на многочисленные попытки местной армянской общины ЛА «замять» вопрос (ввиду огромного влияния на политические, законодательные и судебные власти), последовательная и принципиальная позиция азербайджанской стороны привела к привлечению двух основных участников нападения к уголовной ответственности на основании законов США», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.