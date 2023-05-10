Азербайджанская армия уничтожает военную инфраструктуру Армении видео
В Сети распространились кадры уничтожения армянской военной инфраструктуры армией Азербайджана на Зодском направлении.
Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении, ведя интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии, намеренно совершили провокацию, в результате которой военнослужащий азербайджанской армии был тяжело ранен. Несмотря на то что армянскую сторону предупреждали о том, чтобы с ее стороны были прекращены провокации и намеренные обострения ситуации, с утра 11 мая вооруженные силы Армении снова обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберного орудия, в результате провокаций погиб азербайджанский военнослужащий.