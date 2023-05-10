Главы федераций гребли мира и Европы в Суговушане

Президент Международной федерации каноэ Томас Конецко и президент Европейской ассоциации каноэ Ян Зунграна, принимавшие участие в качестве почетных гостей в Международной регате по гребле «Кубок президента-2023», посетили памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Мингячевире.

Как сообщили в Федерации гребли на каноэ Азербайджана (AKAF), затем Конецко и Зунграна отправились в Суговушан. Здесь они ознакомились с местом проведения церемонии открытия и первого соревновательного дня турнира «Кубок президента-2023», посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

После состоялось совместное заседание с участием главы AKAF Вугара Ахмедова, Томаса Конецко, Яна Зунграна, президента Федерации каноэ Турции Альпера Кабакчи и главы Федерации гребли Турции Эрхана Эртюрка. Стороны обменялись мнениями о развитии этого вида спорта в Азербайджане. Руководители Международной федерации отметили, что для проведения крупных соревнований, таких как чемпионаты мира, Европы, а также турниров лицензионного характера, на Олимпийские игры подходят как водохранилище Суговушан, так и Мингячевирский учебно-спортивный центр «Кюр».