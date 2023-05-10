Армения стреляет по Азербайджану из гаубиц заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет об очередном обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии.
Согласно сообщению, 11 мая начиная с 17:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечарского района, обстреливают позиции азербайджанской армии в указанном направлении условной границы из гаубиц D-30.
В Минобороны заявили, что подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые ответные меры.