«Азеригаз» переходит на отечественные счетчики

Уже с июня этого года потребность в газовых счетчиках бытового типа в Азербайджане будет обеспечиваться за счет местного производства. Как сообщили в ПО «Азеригаз», это предусмотрено в меморандуме о сотрудничестве, подписанном данной структурой с Гянджинским заводом бытовой техники.

Сообщается, что в рамках подписанного меморандума «Азеригаз» было передано 2000 счетчиков. В эксплутации данные аппараты показали себя с лучшей стороны, поэтому сотрудничество было решено продолжить. В этом месяце стороны заключили полноценный договор, согласно которому гянджинское предприятие полностью обеспечит потребности «Азеригаз» в подобного рода оборудовании.

Отмечается, что данный шаг позволит снизить зависимость от импорта, повысить прозрачность в данной сфере, а также снизить расходы на закупку счетчиков.

Уже в июне Гянджинский завод бытовой техники приступит к массовому производству таких аппаратов. Всего на этом этапе их планируется произвести более 400 тысяч. В течение года счетчики будут переданы ПО «Азеригаз».