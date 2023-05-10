Пригожин: Ситуация в Бахмуте идет по наихудшему сценарию

Ситуация на флангах в Бахмуте складывается по наихудшему сценарию, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день - проходя по десяткам или сотням метров, - сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги», - сказал он.

О фланговых контратаках ВСУ также сообщали сегодня телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». По их данным, украинские силы выбили российских военных с нескольких позиций в районе Бахмута.