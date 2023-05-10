В Баку судят «кинувшую» ЕС Аббасову

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу бывшего бухгалтера представительства Европейского союза в Азербайджане Зарифы Аббасовой, обвиняемой в растрате и мошенничестве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса прокурор огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинительному акту, Аббасова, работая бухгалтером представительства ЕС в Азербайджане, завладела подписью и печатью посла ЕС Петра Михалко и других высокопоставленных сотрудников представительства. Путем махинаций женщина смогла обналичить и завладеть суммой в размере более 983 тысяч манатов. Эту «деятельность» мошенница осуществляла в 2017-2022 годах.

В суде Аббасова признала себя частично виновной в предъявленных ей обвинениях, но показания давать отказалась, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Адвокат подсудимой это подтвердил и попросил дать своей подзащитной две недели на подготовку к даче показаний.

Суд назначен на 1 июня.