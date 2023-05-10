В Азербайджане приостановлена работа сайтов госструктур

Из-за несоответствия требованиям информационной безопасности деятельность шести государственных информационных ресурсов была приостановлена Специальной государственной службой связи и информационной безопасности.

В связи с сохранением рисков безопасности, выявленных в результате проведенных аудиторских проверок, приостановлена деятельность сайтов Министерства экологии и природных ресурсов http://ayl.eco.gov.az, Министерства иностранных дел http://aida.mfa.gov.az и http://nakhchivan.mfa.gov.az, Управления молодежи и спорта Гусарского района http://qusar-gii.gov.az, Гянджинского автомобильного завода http://ganjaauto.gov.az и муниципалитета Исмаиллинского района http://ismayilli-bl.gov.az.

После устранения проблем с информационной безопасностью на указанных сайтах их деятельность будет восстановлена.