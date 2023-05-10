В Баку пациент напал на сотрудника клиники

По его словам, утром в районе 07:00 гражданин Эльхан Гусейнов обратился в клинику для прохождения медицинского осмотра. При этом он пытался взять в специальном терминале номерной талон еще для трех людей, которых не было в это время в клинике. Сотрудник клиники, работающий в должности медицинского регистратора, сообщил ему, что согласно правилам внутреннего распорядка, нельзя брать номерной талон тем, кто не находится в клинике.

После этого Э.Гусейнов начал всячески оскорблять работника клиники, продолжая требовать, чтобы он выдал талоны, угрожал ему увольнением и расправой. Затем гражданин напал на медицинского сотрудника, желая отобрать у него документы об очередях, и нанес ему телесные повреждения.

В сообщении клиники также отмечается, что Эльхан Гусейнов вопреки требованиям законодательства произвел скрытую фото- и видеосъемку внутри медучреждения без наличия соответствующего разрешения.

В связи с происшествием было направлено обращение в прокуратуру Низаминского района города Баку.

В настоящее время проводится предварительное расследование.