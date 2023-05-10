Армянскому самолету не дали приземлиться в Дубае
Самолет армянской FlyOne Armenia не смог приземлиться в Дубае.
Посадку запретили местные власти, сейчас лайнер возвращается в Ереван, сказал председатель Совета директоров компании Арам Ананян.
«Все без исключения документы были в порядке. Причину инцидента должны комментировать не мы, а те, кто отказывает борту в посадке. В компании сейчас пытаются выяснить причины такого решения».
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