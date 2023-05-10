Здание в Израиле поразила ракета иранского производства обновлено; ВИДЕО
Представители группировки «Исламский джихад» официально заявили, что ракета «Борак-85», которой сегодня нанесли удар по гражданскому зданию в израильском городе Реховот, в результате чего погибла женщина и несколько человек были ранены - ракета иранского производства с дальностью в 85 км.
*** 19:44
В израильском городе Реховот в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа зафиксировано прямое попадание в жилой дом, сообщают израильские СМИ.
На данный момент известно о семи раненых и одном погибшем.