Азербайджан намерен расширить турсвязи с Кубой и Венесуэлой

Азербайджан заинтересован в развитии взаимных туристических связей и расширении возможностей сотрудничества с Кубой и Венесуэлой. Об этом было сказано в ходе рабочей встречи между председателем правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйденизом Гахрамановым, послом Кубы в Азербайджане Карлосом Вальдесом де ла Консепсьоном и послом Венесуэлы в Баку Кристофером Альберто Мартинесом Берротераном.

На встрече Гахраманов отметил, что для рынка выездного туризма Азербайджана Куба и Венесуэла являются новыми, но привлекательными направлениями. Он отметил, что ассоциация заинтересована в налаживании взаимных деловых отношений, сотрудничестве и повышении туристической привлекательности.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по вопросам создания коммуникационных связей, продвижения туристических продуктов, налаживания совместного сотрудничества, организации комбинированных инфотуров в рекламных целях, проведения B2B-встреч, открытия прямых авиарейсов и другим вопросам.