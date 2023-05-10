Как сообщает корреспондент haqqın.az, предварительное следствие по уголовному делу Сеидова завершено. Материалы дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Сиявуш Гаджиев. Подготовительное заседание суда назначено на 19 мая.

Потерпевшим признали Гисмета Бахтиярова. У него экс-прокурор обманом выманил крупную сумму денег.

Отметим, что ранее Сеидов дважды привлекался к ответственности за мошенничество. Бывший прокурор обвиняется в присвоении 270 тысяч долларов путем дачи ложных обещаний двум людям. Одним из потерпевших по делу является Гасан Алиев, бывший председатель Бинагадинского районного суда.

Согласно обвинительному заключению, Сеидов получил от Гасана Алиева 200 тысяч долларов, обещая «устроить» его председателем суда одного из районов. Также он обманным путем завладел деньгами своего друга Тахира Гусейнова в размере 70 тысяч долларов. Позже мошенника задержали.

Отметим, что как Сеидов, так и потерпевший Гасан Алиев в 2014-2015 годах были судимы за мошенничество. Первый получил условный срок, второго суд приговорил к 7 годам лишения свободы.