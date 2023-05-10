ЮАР поставляла оружие России

Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Россию с помощью корабля, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне, заявил посол США в ЮАР Рубен Бригетти.

«США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина», - говорится в заявлении.

По его словам, США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. В Вашингтоне уверены, что представители ЮАР грузили оружие и боеприпасы на это судно, которое затем отправилось в Россию.

Бригетти сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу. Он добавил, что вооружение россиян является серьезной проблемой, и США не считают, что этот вопрос закрыт.

О том, насколько точны данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в Россию, Бригетти сказал, что готов «поставить на это свою жизнь».