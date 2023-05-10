В Грузии отказываются вводить санкции против России

«Мы не будем вводить санкции в отношении Российской Федерации, мы не будем наказывать свою страну и народ, поэтому мы не будем принимать никаких таких решений», – сказал он.

Кобахидзе назвал абсурдными заявления оппозиции о том, что это решение является «подарком» России пророссийскому правительству.

«Мы просчитали, что введение санкций против России сделает с экономикой Грузии. Например, у нас был двузначный экономический рост, более чем на 10 процентов, в прошлом году. А если бы мы ввели свои санкции, у нас был бы двузначный экономический спад, как минимум, от 10 до 18 процентов. Вот чего требовала радикальная оппозиция. Они хотели разорить страну, но им это не удалось, потому что мы заняли твердую позицию», – сказал Кобахидзе.