«Вагнеровцы» оставили часть Бахмута российским войскам

Наемники ЧВК «Вагнер» покинули позиции в юго-западной части Бахмута, оставив там военнослужащих регулярных российских войск, пишет CNN со ссылкой на слова комбата 3-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины.

Командир 1-го батальона с позывным «Ролло» сообщил CNN, что после отхода «Вагнера» подразделения 72-й бригады ВС РФ оставались до конца на своих позициях и сдались в плен после окружения. «Мы потратили два часа, пытаясь убедить их сдаться», - отметил он.

При этом CNN отмечает, что свидетельства военного ВСУ идут вразрез с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Пригожина, который обвинил 72-ю бригаду в дезертирстве.