Украинцы готовят высадку десанта обновлено
Из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров украинской армии на правом берегу Днепра, пишут российские СМИ.
По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе (город в Херсонской области).
Также сообщается, что в воздух поднялась авиация российской армии. Звуки пролётов истребителей, бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации зафиксированы на южном направлении в районе Херсонской области и Запорожья. В Черниговской и Сумской области воздушная тревога и первые взрывы.
Как сообщает российский военкор Александр Коц, на бахмутском направлении украинским бойцам удалось занять рубежи, которые дались российским войскам «немалой кровью».
*** 22:44
Российские военкоры сообщают, что Вооруженные силы Украины перешли в наступление не только под Бахмутом, но и в районе Майорска (северная окраина Горловки).
Российские ресурсы утверждают, что активные боестолкновения на горловском направлении происходят с утра. Пишут также о локальных успехах ВСУ на этом участке фронта.
Как сообщил российский военкор Евгений Поддубный, колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление.
Украинская сторона пока не подтверждает эту информацию.
*** 21:42
Российские военкоры заявляют о том, что украинские войска пошли в атаку под Соледаром и стремятся окружить Бахмут.
По их данным, украинские силы несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смогли организовать прорыв. Отмечается, что сейчас украинские войска пытаются закрепиться на занятых позициях, и «обстановка тяжелая».
Украинская сторона эту информацию пока не подтвердила.