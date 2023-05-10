22:43

Из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров украинской армии на правом берегу Днепра, пишут российские СМИ. По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе (город в Херсонской области). Также сообщается, что в воздух поднялась авиация российской армии. Звуки пролётов истребителей, бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации зафиксированы на южном направлении в районе Херсонской области и Запорожья. В Черниговской и Сумской области воздушная тревога и первые взрывы. Как сообщает российский военкор Александр Коц, на бахмутском направлении украинским бойцам удалось занять рубежи, которые дались российским войскам «немалой кровью».

*** 22:44 Российские военкоры сообщают, что Вооруженные силы Украины перешли в наступление не только под Бахмутом, но и в районе Майорска (северная окраина Горловки).



Российские ресурсы утверждают, что активные боестолкновения на горловском направлении происходят с утра. Пишут также о локальных успехах ВСУ на этом участке фронта. Как сообщил российский военкор Евгений Поддубный, колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление.



Украинская сторона пока не подтверждает эту информацию.