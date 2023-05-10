Несколько минут назад из сектора Газа в сторону Ашкелона выпустили мощный залп ракет. В сети публикуют видео работы системы ПРО «Железный купол».

На кадрах видно, как слева летят ракеты из Газы, а справа ракеты из «Железного купола».

Также боевики выпустили залп ракет по городам Нетивот, Холон и Ришон ле-Цион.

Ранее из сектора Газа запустили ракеты по городу Сдерот, одна из них попала в здание. По предварительным данным, обошлось без раненых, но несколько человек из-за обстрела находятся в шоковом состоянии.