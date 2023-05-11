По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева завсектором занятости Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Кямран Агамалиев совершил восхождение на пик Гейдара Алиева, расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря в массиве Гызыл Гая Большого Кавказского хребта.

Ранее альпинист-любитель при поддержке Госкомитета также покорил пик Ататюрка на высоте 3756 метров, расположенный в том же массиве. Побывал Агамалиев и на ряде других горных вершин на территории Азербайджана.

Агамалиев признался, что покорить пик Гейдара Алиева было его давней мечтой и добавил, что испытывает большую гордость за достигнутое достижение.