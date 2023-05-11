Тарвердиев убил сестру 20 лет назад и попался только сейчас

В Ордубадском районе Нахчыванской автономной республики Азербайджана раскрыто умышленное убийство, говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

В частности, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что житель села Хурс Эльман Тарвердиев в 2003 году на почве личного конфликта умышленно убил свою сестру Малахат Тарвердиеву и захоронил ее тело во дворе своего дома.

Останки Тарвердиевой были эксгумированы и направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК АР, ведется следствие.