Тарвердиев убил сестру 20 лет назад и попался только сейчас
В Ордубадском районе Нахчыванской автономной республики Азербайджана раскрыто умышленное убийство, говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.
В частности, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что житель села Хурс Эльман Тарвердиев в 2003 году на почве личного конфликта умышленно убил свою сестру Малахат Тарвердиеву и захоронил ее тело во дворе своего дома.
Останки Тарвердиевой были эксгумированы и направлены на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК АР, ведется следствие.