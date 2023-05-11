Подробности разгрома бригады россиян под Бахмутом

Наемники ЧВК «Вагнер» первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки украинских военных, сообщает CNN.

Как рассказал изданию украинский военный, первыми покинувшими один из районов Бахмута были боевики ЧВК «Вагнер». Хотя ранее командир группы наемников Евгений Пригожин заявил, что сначала с поля боя скрылись регулярные российские войска.

По словам украинского командира первого батальона 3-й десантно-штурмовой бригады, когда «вагнеровцы» покинули свою станцию юго-западнее города Бахмут, войска 72-й бригады российской армии остались и воевали.

Украинец рассказал, что его подчиненные применили HIMARS против российской пехоты, собиравшейся для усиления позиций. Он добавил, что солдаты РФ капитулировали только после попадания в окружение.

Также по его подсчетам погибли не менее 200-300 русских солдат.