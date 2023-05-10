Напомним, что накануне ряд турецких изданий написали, что в боекомплект истребителей Су-25 ВВС Азербайджана отныне входят 500-килограммовые крылатые бомбы MK-82 и 1000-килограммовые MK-83 производства TUBITAK-SAGE.

Интеграция высокоточных крылатых бомб производства турецкой компании TÜBİTAK-SAGE и истребителей Су-25 ВВС Азербайджана вызвала тревогу в Греции. СМИ этой страны пишут, что самолеты азербайджанских ВВС могут быть использованы во время возможной войны между Турцией и Грецией.

Азербайджанские истребители, модернизированные для оснащения этими типами бомб, приняли участие в учениях «Анатолийский орел», проводившихся совместно с ВВС Турции. Крылатые бомбы МК-82 и МК-83 позволяют с высокой точностью поражать цели в любых метеоусловиях и в зависимости от высоты сброса имеют дальность полета от 37 до 110 километров.

Греческое издание Pentapostagma пишет, что «Шушинская декларация», подписанная между Турцией и Азербайджаном, предусматривает совместные действия двух стран против возникающих угроз. Сообщается, что в случае вероятного конфликта с Грецией Турция в основном рассчитывает на поддержку азербайджанского спецназа и авиации.

«Из вышеизложенного делаем вывод, что Греция в случае военного противостояния с Турцией должна считать Азербайджан, а точнее, его ВВС и силы специального назначения, своим потенциальным противником, — пишет греческое издание. - Их участие создаст дополнительные возможности для турецкого спецназа и ВВС как на тактическом, так и на стратегическом уровне. В результате, даже если Греция уничтожит расположенные на территории Турции авиабазы своими стратегическими боеприпасами и ракетами, самолеты F-16 ВВС Турции могут дозаправиться в воздушном пространстве Азербайджана и нанести удар по стратегической глубине греческих территорий».

Pentapostagma также отмечает, что на вооружении ВВС Азербайджана имеются самолеты МиГ-29, с которыми греческая авиация никогда не сталкивалась в воздушных боях.