Израиль готов к прекращению огня

В Тель-Авиве завершилось совещание главы правительства, министра обороны, представителей армейского командования и руководителей спецслужб по поводу текущей эскалации военных действий против проиранской организации «Исламский джихад» в секторе Газа.

По итогам совещания было принято решение, что операция против «Исламского джихада» достигла главной цели - руководство этой организации в секторе Газа уничтожено.

Отмечается, что Израиль готов на прекращение огня, но «продолжение ракетных обстрелов повлечет за собой непропорциональную реакцию против «Исламского джихада».