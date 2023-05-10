Индже долго и упорно боролся за лидерство в Республиканской Народной партии с нынешним лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу, но всякий раз проигрывал. Опытный политик Кылычдароглу даже дал возможность внутрипартийному конкуренту поучаствовать в президентских выборах 2018 года. Индже надеялся выйти во второй тур и уже тем самым завоевать авторитет фигуры общенационального масштаба. Но оппозиционные партии смогли договориться лишь о поддержке единого кандидата только во втором туре, а его-то как раз и не оказалось: Эрдоган победил в первом, набрав 52% голосов против 31% у Индже. В Турции, напомним, второй тур назначается, если никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов.

Главная новость президентской кампании в Турции – снятие с выборов кандидатуры Мухаррема Индже, лидера партии «Мемлекет». При этом в бюллетене его имя останется: по закону о прекращении участия нужно было заявить до 31 марта.

Так и не сумев перехватить руководство РНП у Кылычдароглу, Мухаррем Индже вышел из этой партии и создал свою. Партия «Мемлекет» набирала максимальный результат в опросах после страшного февральского землетрясения, тогда ее показатель поднимался до 12%. От вхождения в оппозиционное объединение вокруг фигуры Кемаля Кылычдароглу Индже отказался и во время кампании активно критиковал противников Эрдогана едва ли не больше, чем действующего президента.

Его отказ от участия в выборах за три дня до голосования стал неожиданностью. Якобы на его решение повлияло появление порновидео будто бы с его участием, которое он, разумеется, горячо отрицает. А еще Индже не хочет, по его словам, наутро после голосования стать объектом обвинений со стороны проигравшей оппозиции: дескать, он оттянул у нее голоса.

Нужно сказать, лидер «Мемлекет» в последнем заявлении не грешит против истины. В ситуации, когда дистанция между двумя основными конкурентами, Эрдоганом и Кылычдароглу, измеряется считанными процентами, и существует вероятность, что кто-то из них сумеет набрать необходимое для победы число голосов уже в первом туре, переток голосов его сторонников может значительно повлиять на исход кампании. Хотя после февральского взлета рейтинга цифры поддержки Индже и его партии ушли на куда более скромные, однозначные показатели, и на выборах в парламент «Мемлекет» барьер в 7%, вероятно, не преодолеет.

Собственно, в этом, скорее всего, и лежит основная причина отказа Индже от борьбы: он не смог стать ни заметным кандидатом в президентской гонке, ни успешным лидером собственного партийного проекта. Уровень амбиций не совпал с уровнем реальных возможностей.

В то же время, если Кылычдароглу сумеет выиграть у Эрдогана, Мухаррем Индже сможет претендовать на звание того, кто сумел переломить ситуацию в пользу оппозиции, и требовать себе за это какой-то приз. Политик остается политиком до конца, пытаясь извлечь прибыль даже из неудач.