Украина получила оружие, которое будет поражать в глубине России наша корреспонденция
Великобритания начала поставку Украине дальнобойного оружия, которое Киев уже давно добивается от Запада. Речь идет об авиационных крылатых ракетах Storm Shadow, которые имеют дальность стрельбы до 300 километров.
Как уже неоднократно сообщал haqqin.az, США отказывали Украине в поставках дальнобойных снарядов ATАCMS, которые имеют приблизительно такой же радиус действия. Но, как пишет Washington Post, администрация Байдена не только не возражает против поставок Украине британских Storm Shadow, но она даже испытала некоторое облегчение после того, как Лондон сообщил о своем решении и начал поставку. Более того, это в известной степени позволяет Белому дому отбиваться от критики со стороны законодателей, как демократов, так и республиканцев, требующих поставить Украине как ATACMS, так и боевые самолеты F-16.
Впервые о готовности Лондона поставить Киеву Storm Shadow премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в баварской столице в феврале этого года. «Если в этом конфликте мы можем изменить ситуацию, то почему бы не использовать это, - сказал Сунак. – Какой смысл в том, чтобы держать эти ракеты на складах?»
В настоящее время ВСУ используют снаряды систем залпового огня HIMARS, дальность стрельбы которых составляет максимум 80 километров. США только что сообщили, что предоставляют Украине новый крупный пакет вооружений на 1.2 миллиарда долларов, в который войдут и снаряды для этих РСЗО. Однако Вашингтон занял весьма неуступчивую позицию по поводу предоставления снарядов ATACMS.
Причин две: в США боятся, что украинцы станут наносить удары в глубине российской территории, и это, по словам вашингтонских чиновников, может привести к значительной эскалации конфликта. В американской столице не скрывают, что речь может идти об использовании Россией тактического оружия. Кроме того, по словам Председателя Объединенного комитета штабов вооруженных сил Марка Милли, у США «ограниченное количество этих снарядов, а стране следует заботиться о собственной безопасности».
Storm Shadow между тем имеют значительное преимущество по отношению к артиллерийским снарядам. Они могут монтироваться на истребителях российского производства МиГ, которые использует украинская армия, и таким образом, дальность стрельбы может быть увеличена.
Кроме того, в этом случае снимается вопрос о необходимости срочных поставок американских самолетов F-16. Об этом речь идет уже довольно давно, но воз и ныне там, что, в общем-то, объяснимо — для этого потребуется создание баз и логистической цепочки, а на это уйдет несколько месяцев, и в любом случае до начала анонсированного контрнаступления Украина этого сделать не успеет.
Киев неоднократно заявлял, что он не будет, используя западное оружие, поражать цели в глубине России. А вот военные объекты на территории Крыма для ВСУ — легитимные цели, и с помощью Storm Shadow они могут «достать» Севастополь, находящийся в пределах доступности этих крылатых ракет. Как говорит Марк Кансиан, исследователь вашингтонского Center for Strategic and international Studies, «это позволит ВСУ использовать ту же тактику, что взята на вооружение российскими вооруженными силами — она будет выпускать ракеты со своей территории и поражать цели в глубине обороны противника».
Таким образом, Великобритания становится одной из наиболее активных и инициативных стран в плане поддержки Украины. До этого она шла следом за США по объему поставляемых Киеву вооружений: в прошлом году эти поставки составили 2.5 миллиарда долларов.
Но дело даже не в объемах. Западная коалиция долго противилась предоставлению Украине танков. Но после того, как Лондон в одностороннем порядке направил ВСУ танки Challenger, ситуация резко изменилась – подтянулась Франция с ее легкими танками, а Америка пообещала свои тяжелые танки Abrams.
Авиационные крылатые ракеты Storm Shadow были продуктом совместного англо-французского проекта в начале 1990-ых годов. Они использовались с высокой степенью эффективности британцами в Ираке в 2003 году, а потом Великобританией, Францией и Италией в Ливии в 2011 году. Преимущество этих ракет в том, что они применимы к самым различным видам самолетов, что делает их поистине универсальным оружием.