Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 01:02

Великобритания начала поставку Украине дальнобойного оружия, которое Киев уже давно добивается от Запада. Речь идет об авиационных крылатых ракетах Storm Shadow, которые имеют дальность стрельбы до 300 километров. Как уже неоднократно сообщал haqqin.az, США отказывали Украине в поставках дальнобойных снарядов ATАCMS, которые имеют приблизительно такой же радиус действия. Но, как пишет Washington Post, администрация Байдена не только не возражает против поставок Украине британских Storm Shadow, но она даже испытала некоторое облегчение после того, как Лондон сообщил о своем решении и начал поставку. Более того, это в известной степени позволяет Белому дому отбиваться от критики со стороны законодателей, как демократов, так и республиканцев, требующих поставить Украине как ATACMS, так и боевые самолеты F-16.

Впервые о готовности Лондона поставить Киеву Storm Shadow премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в баварской столице в феврале этого года. «Если в этом конфликте мы можем изменить ситуацию, то почему бы не использовать это, - сказал Сунак. – Какой смысл в том, чтобы держать эти ракеты на складах?» В настоящее время ВСУ используют снаряды систем залпового огня HIMARS, дальность стрельбы которых составляет максимум 80 километров. США только что сообщили, что предоставляют Украине новый крупный пакет вооружений на 1.2 миллиарда долларов, в который войдут и снаряды для этих РСЗО. Однако Вашингтон занял весьма неуступчивую позицию по поводу предоставления снарядов ATACMS. Причин две: в США боятся, что украинцы станут наносить удары в глубине российской территории, и это, по словам вашингтонских чиновников, может привести к значительной эскалации конфликта. В американской столице не скрывают, что речь может идти об использовании Россией тактического оружия. Кроме того, по словам Председателя Объединенного комитета штабов вооруженных сил Марка Милли, у США «ограниченное количество этих снарядов, а стране следует заботиться о собственной безопасности».