В Украине опровергли дефицит боеприпасов у «Вагнера»

Воюющий в рядах украинской армии политолог Кирилл Сазонов подтверждает, что украинские войска наступают по флангам к западу от Бахмута.

При этом, по его словам, в самом Бахмуте по позициям украинских войск наносятся массированные удары. Сазонов отметил, что никакого дефицита боеприпасов у «Вагнера», как утверждает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, нет.

Ранее о продвижении ВСУ на флангах сообщал Пригожин и российские телеграмм-каналы.

В сегодняшнем сообщении Минобороны России с опровержением информации о прорыве фронта на разных направлениях упоминаются бои за населенный пункт Мало-Ильиновка. По данным российских телеграмм-каналов, этот уже несуществующий поселок на картах генштаба РФ расположен на северо-востоке от Богдановки, где, как сообщали российские военные военкоры, был один из прорывов украинских войск.