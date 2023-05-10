США готовы смягчить антироссийские санкции взамен на своих граждан

Белый дом изучает возможность смягчения ряда антироссийских санкций, чтобы вернуть домой арестованных в России граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявили CNN высокопоставленные представители администрации.

Также они сообщили, что администрация Байдена ищет по всему миру предложения, которые могли бы побудить Россию освободить двух задержанных американцев.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в настоящее время у США нет под стражей высокопоставленных российских шпионов, которых можно было бы отправить на обмен, что вызывает необходимость обратиться за помощью к союзникам.