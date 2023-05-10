Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:02

Впечатления от прошедшего в конце апреля в Турции фестиваля TEKNOFEST с участием президентов Эрдогана и Алиева, который транслировался также и по азербайджанским телеканалам, были настолько яркими, что как посетители, так и участники фестиваля будут еще долго его вспоминать. В то же время, для многих в Азербайджане так и осталось тайной, что там же, в Стамбуле, в рамках фестиваля TEKNOFEST, состоялась еще одно важное мероприятие - Стамбульская международная ярмарка изобретений ISIF'23, одним из триумфаторов которой стал наш соотечественник Джейхун Халилов. Запатентованный азербайджанским изобретателем инверторный стабилизатор напряжения нового поколения был признан «Лучшим зарубежным изобретением», завоевал первое место и был награжден золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности (ISIF), являющейся глобальным форумом по вопросам политики, услуг, информации и сотрудничества в области интеллектуальной собственности.

Будем объективными: имена представителей Азербайджана не так часто фигурируют в списках победителей престижных международных конкурсов и ярмарок в сфере высоких технологий. Однако для haqqin.az победа нашего соотечественника в Стамбуле – это двойная радость. Потому, что еще три года назад, 10 июня 2020 года, именно наше издание опубликовало статью «Альтернатива альтернативе», впервые написав о талантливом изобретателе Джейхуне Халилове и его инверторном стабилизаторе напряжения нового поколения, который представлял собой реальную альтернативу не просто традиционной энергетике, а только зарождавшейся тогда альтернативной энергетике. Другими словами, Халилов предложил совокупность новых перспективных способов получения энергии, «раскрученных» не так широко, как более распространенные виды альтернативной энергетики, такие, как ветряная, солнечная и гидротермическая. Уже тогда, три года назад, Халилов проводил полупромышленные испытания новых ВИЭ. Наверняка, мало кто из наших читателей слышал о таких «бестопливных» и стабильных источниках альтернативной энергии, как радиантный генератор (использует энергию земли), щеточный генератор, вырабатывающий мощные электрические импульсы, генератор «тепло-холод» для получения воды, автономных холодильных камер, охлаждения крупных торговых помещений, а также получения электрической и механической мощностей. В сферу испытаний изобретателя входили также инверторные (гибридные), стабилизаторы, автономные лампы и инверторные активные фильтры.

После публикации статьи об открытии Джейхуна Халилова, мы были уверены, что открытия азербайджанского специалиста привлекут внимание соответствующих госструктур, а его стартап-проекты вызовут интерес инвесторов и принесут пользу стране. К сожалению, этого не случилось. «Если до выступления haqqin.az я, в основном, занимался обогревом теплиц, то вскоре меня стали привлекать более высокие технологии, вплоть до космических, - рассказал Халилов. – И эта работа меня очень увлекала и даже вдохновляла. Но предложений о реальной помощи я по-прежнему не получал...» Конечно, Халилов продолжал заниматься изобретательством, участвовать в научных разработках и дискуссиях. Но его проекты оставались невостребованными и пылились в архивах. В результате, он немало пережил, влез в долги и даже продал одно из своих запатентованных изобретений, чтобы иметь возможность юридически оформить другие проекты и вынести их на международную арену. Правда, справиться с долгами Халилову пока так и не удалось. Но, как говорится, нет худа без добра, и недавно он попал в поле зрения знаменитого турецкого изобретателя и инженера Сельджука Байрактара, который решил безвозмездно помочь азербайджанскому коллеге. Байрактар уже финансирует один из проектов Халилова и обещал финансово поддержать еще одно изобретение. Как мы видим, дела изобретателя сдвинулись с мертвой точки, и к концу года, скорее всего, Халилову удастся рассчитаться с долгами. Но его по-прежнему беспокоит ситуация, при которой азербайджанские чиновники, несмотря на призывы Ильхама Алиева уделять особое внимание стартапам и оказывать им всестороннюю помощь, по-прежнему равнодушны к сфере технологических прорывов.