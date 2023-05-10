В Киеве подтвердили: ВСУ продвинулись под Бахмутом

Минобороны Украины впервые подтвердило, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед на два километра. Об этом написала в своем телеграм-канале замминистра Анна Маляр.

Информация о продвижении ВСУ на два километра появилась еще 9 мая, ее озвучил ЧВК «Вагнер», а затем подтвердили отдельные командиры ВСУ.

При этом Маляр не прокомментировала слухи о других продвижениях украинских сил под Бахмутом, о которых вчера писали российские и украинские телеграм-каналы.

По словам замминистра обороны Украины, «ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли».