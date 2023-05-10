Зеленскому не разрешили обратиться к зрителям «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить с речью перед финалом музыкального конкурса «Евровидение», сообщает The Times.

Зеленский собирался обратиться по видеосвязи к 160-миллионной аудитории мероприятия с призывом продолжать поддержку Украины. Однако в EBU увидели в просьбе украинского лидера противоречие правилам мероприятия, которые запрещают политические высказывания.

«Евровидение» — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает делать политические или подобные заявления в рамках конкурса», — объяснили свою позицию в EBU.

В прошлом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra, которая исполняла песню Stefania. После ее победы конкурс должна была принять Украина, но из-за войны его перенесли в Великобританию. Финал «Евровидения» состоится 13 мая. В нем встретятся 26 стран.